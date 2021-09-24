Суд Петербурга не стал арестовывать медсестру, которая в больнице привязывала ребенка колготками к стулу

Суд оставил на свободе медсестру, привязывавшую ребенка к стулу. Фото: СОЦСЕТИ

Василеостровский райсуд Петербурга отказал следствию и не стал арестовывать 59-летнюю медсестру Детской инфекционной больницы №3, которая привязывала к стулу для кормления 3-летнего сироту.

- Как думает следствие, подозреваемая и иные неустановленные лица из числа сотрудников больницы, имея преступный умысел, направленный на незаконное лишение свободы несовершеннолетнего 2018 года рождения, нарушая право на личную свободу, систематически привязывали надетые на ребенке колготки к детской кровати, а также детскому стулу для кормления, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ситуация стала известна после того, как в соцсетях ее описала мать юной пациентки, которая лежала в той же больнице. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело и через несколько дней медсестру задержали.

По статье о незаконном лишении свободы ей грозит от трех до пяти лет колонии.

Суда она будет ждать дома - в виде меры пресечения ей избран запрет определенных действий, в том числе покидать квартиру по ночам и уезжать из Петербурга.