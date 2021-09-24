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Общество24 сентября 2021 14:04

Суд Петербурга не стал арестовывать медсестру, которая в больнице привязывала ребенка колготками к стулу

59-летней медработнице избрали запрет определенных действий до суда
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Суд оставил на свободе медсестру, привязывавшую ребенка к стулу.

Суд оставил на свободе медсестру, привязывавшую ребенка к стулу.

Фото: СОЦСЕТИ

Василеостровский райсуд Петербурга отказал следствию и не стал арестовывать 59-летнюю медсестру Детской инфекционной больницы №3, которая привязывала к стулу для кормления 3-летнего сироту.

- Как думает следствие, подозреваемая и иные неустановленные лица из числа сотрудников больницы, имея преступный умысел, направленный на незаконное лишение свободы несовершеннолетнего 2018 года рождения, нарушая право на личную свободу, систематически привязывали надетые на ребенке колготки к детской кровати, а также детскому стулу для кормления, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ситуация стала известна после того, как в соцсетях ее описала мать юной пациентки, которая лежала в той же больнице. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело и через несколько дней медсестру задержали.

По статье о незаконном лишении свободы ей грозит от трех до пяти лет колонии.

Суда она будет ждать дома - в виде меры пресечения ей избран запрет определенных действий, в том числе покидать квартиру по ночам и уезжать из Петербурга.