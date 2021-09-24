Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 сентября 2021 19:17

101 класс перевели на удаленку в Петербурге из-за случаев ОРВИ и COVID-19

В детских садах по домам отправили 15 групп
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Петербурге выросло число школьных классов, отправленных на удаленку.

В Петербурге выросло число школьных классов, отправленных на удаленку.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге немного увеличилось число школьных классов, отправленных на удаленку из-за случаев ОРВИ, коронавируса и гриппа. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе комитета по образованию Северной столицы. По данным на пятницу, 24 сентября 2021 года, дистанционно учатся дети в 101 классе из 58 школ. Полноценного карантина по-прежнему нет ни в одном образовательном учреждении.

- Кроме этого дома находятся дошкольники в 15 группах из 11 детских садов, - добавили «КП-Петербург» в комитете.

К слову, о коронавирусе – эпидемиологические ограничения в Северной столице продлили до 31 октября. Госслужащим еще раз напомнили об обязательной вакцинации.