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Происшествия24 сентября 2021 21:40

Молодого отца из Гатчины отправили в СИЗО из-за переломов у новорожденной дочери

23-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство младенца
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Гатчине избрали меру пресечения отцу новорожденной девочки, у которой нашли множество переломов ребер.

В Гатчине избрали меру пресечения отцу новорожденной девочки, у которой нашли множество переломов ребер.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Молодого отца из Гатчины отправили в СИЗО по подозрению в покушении на убийство новорожденной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти. Напомним, за жизнь малышки борются врачи-реаниматологи. В больницу ребенка привезли мать и отец, в ночь на 22 сентября. Оба утверждали, что не знают, почему дочка кричала и начала синеть. Позже у ребенка диагностировали тяжелые травмы, в том числе множественные переломы ребер. Делом оперативно занялись следователи.

- По данному факту СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». По подозрению в совершении данного преступления задержали родителей ребенка. 24 сентября отца заключили под стражу, - сообщает СУ СК РФ по Ленобласти.

О мере пресечения в отношении матери пока ничего неизвестно.