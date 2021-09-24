Молодого отца из Гатчины отправили в СИЗО из-за переломов у новорожденной дочери

В Гатчине избрали меру пресечения отцу новорожденной девочки, у которой нашли множество переломов ребер. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Молодого отца из Гатчины отправили в СИЗО по подозрению в покушении на убийство новорожденной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти. Напомним, за жизнь малышки борются врачи-реаниматологи. В больницу ребенка привезли мать и отец, в ночь на 22 сентября. Оба утверждали, что не знают, почему дочка кричала и начала синеть. Позже у ребенка диагностировали тяжелые травмы, в том числе множественные переломы ребер. Делом оперативно занялись следователи.

- По данному факту СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». По подозрению в совершении данного преступления задержали родителей ребенка. 24 сентября отца заключили под стражу, - сообщает СУ СК РФ по Ленобласти.

О мере пресечения в отношении матери пока ничего неизвестно.