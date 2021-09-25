Больше 1,9 тысячи человек заболели коронавирусом за сутки в Петербурге

В Петербурге за сутки заразились коронавирусом более 1,9 тысячи человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки, 24 сентября, в Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 1 907 человек. В городе продолжается рост заболеваемости инфекцией вслед за ростом числа госпитализаций. Новые данные по COVID-19 опубликовали на сайте стопкоронавирус.рф. За прошлый день выздоровели от инфекции 1 508 горожан. К сожалению, медики подтвердили новые 50 смертей от коронавируса.

- Всего с начала пандемии в Петербурге выявили 611 595 случаев заражения инфекцией. Среди выздоровевших – 575 524 человека. Умерло 21 569 петербуржцев, - сообщает официальная статистика.

Добавим, что в городе продлили коронавирусные ограничения по 31 октября 2021 года. Вакцинацию полностью закончил 1 632 391 житель Петербурга.