Водители раскритиковали перекрытие улиц и разведение мостов в День туризма в центре Петербурга

В центре Петербурга образовались небольшие пробки из-за перекрытий ко Дню туризма. Фото: "Мегаполис"

Центр Петербурга наполнился пробками из-за перекрытий в субботу, 25 сентября, в рамках Всемирного дня туризма. Водители жалуются в соцсетях, что в пробках приходиться стоят даже в выходной день. Напомним, развод Благовещенского и Дворцового мостов был запланирован для прохода яхт и ведомственных судов, как ранее рассказали в пресс-службе фестиваля День туризма. В пробки попал и фотокорреспондентка «КП-Петербург».

- Дороги перекрыты то тут, то там. Одна из сторон набережной Крюкова канала, Дворцовая набережная и так далее, - сообщила сотрудница «Комсомолки».

Об изменениях маршрутов общественного транспорта можно узнать в справке на сайте профильного комитета Смольного.