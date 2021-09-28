Туры из Петербурга в Египет начали продавать за 45 тысяч рублей

Летать самолеты в Египет прекратили шесть лет назад после авиакатастрофы над Синаем. Фото: Александр ГЛУЗ

Туроператоры открыли продажу туров из Санкт-Петербурга в Египет. Первый рейс после шестилетнего перерыва вылетел из Пулково в Шарм-эль-Шейх уже 28 сентября 2021 года. Теперь купить путевку к Средиземному морю можно купить на начало октября.

К примеру, в Шарм-эль-Шейх за шесть ночей придется отдать одному человеку чуть больше 45 тысяч рублей. Отель четыре звезды, все включено. Если выбирать гостиницу выше по классу, то тур будет на 100 долларов дороже.

Есть варианты отдыха и в Хургаде на 10 октября. Отель четыре звезды обойдется в 38 тысяч рублей на человека.

Напомним, полеты из Пулкова появились лишь недавно. В аэропорту поставили рейсы только на 28 и 30 сентября. Летать самолеты в Египет прекратили шесть лет назад после авиакатастрофы над Синаем. Тогда в результате крушения погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург.