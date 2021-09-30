Венчание Романовых в Исаакиевском соборе состоится в полдень 1 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 1 октября 2021 года, в Санкт-Петербурге состоится свадьба князя Георгия Романова и его итальянской избранницы Ребекки Беттарини. Венчание пройдет в одном из главных храмов Северной столицы - Исаакиевском соборе. "КП-Петербург" узнала, когда молодожены произнесут клятву в вечной любви.

- Венчание Романовых начнется в 12:00 часов. В связи с этим для посетителей собор будет закрыт до 15:00 часов, а колоннада откроется в 14:00 часов, - рассказали изданию в пресс-службе Исаакиевкого собора.

Специально для венчания в 2020 году Ребекка приняла православие в Петропавловском соборе Петербурга, где получила имя Виктория.

Для князя Петербург - первый город в России, где он побывал. Как сказал он сам, Северная столица дорога его сердцу. Свадьба наследника императора будет проходить в трех красивейших дворцах города: Владимирском дворце, Этнографическом музее и Мраморном зале.