АО «Апраксин двор» подало заявление о своей ликвидации

Торговцев с Апраксина двора начнут выселять 1 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Акционерное общество «Апраксин двор» подало заявление о ликвидации. Это произошло 30 сентября, за день до официального начала выселения торговцев-арендаторов, о чем было известно заранее.

- Сообщение №09759626 от 30.09.2021: ликвидация юридического лица. Публикатор АО «Апраксин двор». Внесено: нотариус Дербина Ольга Вячеславовна, - говорится на портале базы «Федресурс».

Напомним, что знаменитая «Апрашка», как ее зовут в народе, пустеет по распоряжению Комитета имущественных отношений Петербурга (КИО) , которому в ведение передаются торговые и офисные площади рынка. Правда не все, а только 20 000 из 170 000 квадратных метров Апраксина двора. По большей части в их и идет сейчас торговля.

Дела передадут от АО «Апраксин двор» к Агентству по развитию имущественного комплекса. Именно эта структура, подведомственная комитету имущественных отношений и будет управлять частью «Апрашки» и искать инвестора, желающего вложиться в реставрацию и реконструкцию рынка.

На время, пока дела будут передавать, а договора перезаключать, торговцам придется съехать. По крайней мере, в теории.