Владимир Путин одобрил идею Ленобласти о строительстве метро в Кудрово

Путин поддержал идею о строительстве метрополитена в Кудрово. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Владимир Путин одобрил предложения губернатора Ленобласти Александра Дрозденко по поводу строительства станции метрополитена в Кудрово, а также модернизации транспортной доступности к автодрому «Игора Драйв». Соответствующую информацию опубликовали на сайте Кремля 1 октября. Глава 47-го региона поблагодарил президента за поддержку важнейших проектов.

- Строительство метро в Кудрово, где живет больше 50 тысяч человек, обеспечит жителям комфортное передвижение. Кроме того, даст стимул для развития жилого и общественно-делового пространства, а также промышленного кластера, - цитируют Александра Дрозденко в пресс-службе правительства Ленобласти.

Также губернатор подчеркнул, что дальнейшее развитие метрополитена в агломерации будет напрямую зависеть от строительства электродепо «Правобережное». Что касается модернизации дорог к «Игоре», то все будет готово к проведению российского этапа королевских гонок «Формулы-1».