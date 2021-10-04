2024 год в Санкт-Петербурге объявлен годом СПбГУ

2024 год в Санкт-Петербурге объявили годом СПбГУ, вуз получит землю в Пушкине в подарок. Фото: Олег ЗОЛОТО

2024-й год в Санкт-Петербурге объявили годом СПбГУ. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в ходе эфира на «Радио России». По словам градоначальника, старейший в стране вуз будет отмечать 300-летие, поэтому власти не могли пройти мимо такой знаменательной даты. Смольный готовит большую программу празднования дня рождения университета. Подарок вузу – знаковый.

- СПбГУ получит земельные участки в Пушкинском районе Петербурга для размещения нового кампуса. На прошлой неделе правительство города приняло такое решение по представлению Минобрнауки. Изменения в правилах землепользования и застройки позволят создать в Пушкинском районе научно-образовательный центр мирового уровня, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что строительство городка СПбГУ в Пушкине намечено на период с 2022 по 2028 годы. Проект единого кампуса обещали представить к 2022-му. Некоторые студенты и преподаватели негодовала из-за переезда из центра, но в вузе пообещали сделать все мягко и поэтапно.