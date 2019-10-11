Пять вопросов о едином кампусе СПбГУ: Что будет с преподавателями, студентами и историческими зданиями

Для главного вуза Петербурга будут строить единый университетский городок. Новый кампус СПбГУ появится в Пушкинском районе – на 150 гектарах бывших совхозных земель. Однако будущий переезд вуза на окраину вызвал общественный резонанс и породил множество вопросов и споров. В частности, сотрудники университета опубликовали открытое письмо, где высказали свои опасения в связи с переездом вуза. Разбираемся в главных вопросах о кампусе.

Зачем СПбГУ единый кампус?

Современные здания необходимы вузу в первую очередь для развития образовательной и научной деятельности. В исторических зданиях СПбГУ практически невозможно проводить исследования – многое не позволяют ни площади, ни охранные обязательства, ни разбросанность факультетов по всему городу. Кроме того, на содержание памятников архитектуры уходят огромные средства. А из-за территориальной разобщенности вуза страдают междисциплинарные исследования. В новом же кампусе можно собрать все воедино.

– Мы рассматриваем эту территорию как территорию развития университета, – отметила первый проректор СПбГУ Елена Чернова.

Все ли переедут в Пушкин?

Уже известно, что первым зданием, которое будет построено на территории кампуса, станет университетская клиника. Об этом рассказал проректор СПбГУ по экономическому развитию Михаил Кудилинский. Соответственно, именно она и переедет первой. Медицинский кластер позволит объединить научно-образовательную деятельность. Например, там смогут заниматься химики или биологи. Однако точного решения, какие факультеты отправятся в Пушкин вслед за клиникой, у СПбГУ пока нет. По словам Елены Черновой, одновременного переезда вуза туда не планируется. А факультеты, которые не испытывают нужды современных зданиях, могут остаться и в исторических. Например, восточный или филологический.

– Концепция не предполагает, что абсолютно все факультеты единовременно поднимутся и поедут в кампус. Все вопросы будут рассматриваться последовательно, осмысленно и только по мере необходимости, – отметила Елена Чернова.

В исторических зданиях СПбГУ могут разместить музей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Как добираться до кампуса сотрудникам и студентам?

Для всех студентов на территории кампуса построят общежитие. Однако жить там, конечно, не обязательно. Другой вопрос – как добираться на учебу и работу из города. Транспортную доступность университетского городка сможет обеспечить линия скоростного трамвая Купчино – Шушары – Славянка. К слову, проект это разрабатывается в городе не зависимо от строительства кампуса и был анонсирован ранее.

– Планируется строительство и Южной широтной магистрали, а также реконструкция Колпинского шоссе, – рассказал Начальник отдела перспективного развития Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Вячеслав Петров. – Это ближайшая перспектива. И естественно, реализация такого крупного проекта как кампус СПбГУ потребует значительного развития транспортной инфраструктуры Пушкинского района.

Кроме того, в планах СПбГУ построить на территории кампуса не только общежитие, но и служебное жилье для сотрудников вуза. Также прорабатывается и вопрос о предоставлении льгот на покупку квартир для сотрудников вуза неподалеку от кампуса в Пушкине

Что будет с историческими зданиями?

Сегодня у СПбГУ 227 зданий в Петербурге. Треть из них являются объектами культурного наследия. После постепенного переезда в единый кампус СПбГУ не собирается отказываться от исторических зданий.

– Никто не предполагает продажу исторических зданий университета кому бы то ни было. Поэтому здания остаются за университетом, – рассказала Елена Чернова.

Что будет в зданиях, которые переедут в кампус, пока неизвестно. Однако у СПбГУ уже есть идея по поводу комплекса зданий на Васильевском острове. На Университетской набережной могут сделать музей. Как отметила Елена Чернова, по уставу вуз может заниматься и музейной деятельностью. На минуточку, вуз владеет огромной коллекцией – около 3 миллионов предметов хранятся сегодня в очень ограниченном пространстве

– Их хранение и открытие и универсантам, и городу, и туристам, и исследователями, конечно, требует приспособления исторических зданий, – отметила Елена Чернова.

Кроме того, у университета есть огромная книжная коллекция, одна из лучших в России. Составляет она около 7 миллионов книг, в том числе редких рукописей.

– Уже сегодня у нас нет возможности расширить это пространство и организовать правильное хранение, а также доступ к ним всех желающих, – добавила Елена Чернова.

Почему не развивают комплекс в Петергофе?

Петродворцовый учебно-научный (комплекс ПУНК) был неудачной попыткой построить загородный кампус вуза, признаются в СПбГУ. В 1970-х туда переехала часть подразделений и общежития, которые базируются там до сих пор. Как отметила Елена Чернова, ПУНК уже не отвечает современным требованиям. Но развивать кампус там не позволяет территория: придется выкупать соседние площади. Но при этом сносить уже существующие здания и возводить на их месте новые слишком затратно. Корпуса в Петергофе находятся в федеральной собственности. Поэтому при переезде в кампус, их дальнейшую судьбу будет решать не СПбГУ.

Здание Первого кадетского корпуса реставрируют.Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

Во время реставрации здания Первого кадетского корпуса на Васильевском острове СПбГУ столкнулся с трудностями. Дело в том, что это здание собираются приспособить для занятий нового факультета математики и компьютерных наук, который под руководством лауреата премии Филдса Станислава Смирнова занимается современными математическими исследованиями. Но в здании СПбГУ ждали скорее исторические открытия.

– Мы обнаружили там удивительные артефакты петровской эпохи, которые подлежат музеефикации – когда-то там были первые казармы, – отметила Елена Чернова. – Мы столкнулись с ситуацией, что запланированными темпами, мы вести работы не можем. А современные исследования в области физики или химии точно в таких зданиях проводить нельзя.

Нашли там старинные отделочные материалы, мозаику, плитку, а также ранее неизвестное подвальное помещение. Теперь в здании нужно проводить консервацию, а затем организовывать доступ специалистов.

КОНКРЕТНО

18 сентября Дмитрий Медведев дал поручение профильным ведомствам выделить СПбГУ на проектирование единого кампуса 430 миллионов рублей. Проект должны представить в ближайшие два года. А само строительство запланировано на последующие за ними четыре года. Поэтому университетская клиника может появиться в Пушкине уже в 2026 году.

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