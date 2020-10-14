Обсерватория, Ботанический сад, клиника: Единый кампус СПбГУ в Пушкине спроектируют к 2022 году

Проект единого кампуса СПбГУ создадут в конце 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

К 2022 году в Петербурге должен появиться проект единого кампуса СПбГУ. В начале октября университет заключил контракт на 430 миллионов рублей с архитектурным бюро, которое его разработает. Напомним, что строить учебный городок планируют в Пушкинском районе на территории в 150 гектаров. Год назад университет рассказал об этих планах и представил концепцию кампуса. На огромной территории собираются объединить и учебные и лабораторные корпуса, и университетскую клинику, и научно-исследовательский блок, и административные помещения, и общежитие для студентов.

Судя по документу, размещенному на сайте госзакупок, кампус будет включать в себя также и обсерваторию, и библиотеку в отдельном строении, и столовую со студенческим клубом, и спортивные объекты. Учебные аудитории, к слову, должны быть проработаны с учетом специфики каждого факультета. А лаборатории и исследовательские пространства собираются сделать суперсовременными.

Университет планирует переехать в Пушкин. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Коме того, архитекторы должны предусмотреть недалеко от здания, где будут учиться по направлению «Биология», целый Ботанический сад площадью не менее 1,5 тысяч квадратных метров. А также – теплицы в 4 тысячи «квадратов» и экспериментальные поля. Предстоит продумать проект благоустройства всей территории кампуса, общественные пространства и создать внутреннюю улично-дорожную сеть (ведь это будет по сути целый город!). Особое внимание в задании на проектирование уделили и внешнему облику будущего кампуса.

– Архитектурный облик объекта должен быть основан на новых дизайнерских идеях, быть современным и оригинальным, отражать основные направления деятельности СПбГУ – учебного заведения с уникальной и инновационной системой организации учебного процесса, – отмечается в документе.

Для всех студентов на территории кампуса построят общежитие. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Просят архитекторов также максимально использовать естественное освещение. А еще предусмотреть широкие лестницы и переходы, а лифты, хотя они и будут, не рассматривать как основное средство передвижения. Конечно, обязательное условие – продумать безбарьерную среду для маломобильных граждан.

КОНКРЕТНО

На проектирование дали время до конца декабря 2021 года. Что касается самого строительства, его запланировали на 2022-2028 годы. Стоимость всего университетского городка в Пушкине оценивается в 45 миллиардов рублей, часть этих средств внесут инвесторы, а часть – из федерального бюджета. Кстати, выделить 430 миллионов на проектирование поручил профильным ведомствам Дмитрий Медведев в сентябре 2019 года.

Строительство университетского городка планируют в 2022-2028 годах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

КСТАТИ

Как рассказывали год назад в СПбГУ, единый кампус необходим для развития научной и образовательной деятельности. Ведь сегодня университет «разбросан» по Петербургу в 227 зданиях. Это мешает междисциплинарным работам. Кроме того, часть из объектов являются памятниками архитектуры. Охранные обязательства, небольшие площади и невозможность разместить оборудование не позволяют проводить многие исследования. А в Пушкине можно будет собрать все воедино, построив современное здание для знаменитого университета.

Правда, переезжать туда хотят далеко не все. Когда осенью 2019-го в вузе заявили о своих планах, появились и «протестующие». В Сети было опубликовано открытое письмо, которое массово подписывали преподаватели, студенты и выпускники СПбГУ. Все они выражали несогласие с переездом главного вуза Петербурга в пригород. Например, сотрудники говорили в том числе и о том, что добираться на работу в Пушкин будет попросту неудобно. Однако в вузе поспешили сообщить, что в кампусе предусмотрят общежитие не только для студентов, но и специальное служебное жилье для преподавателей.

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