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Общество6 октября 2021 22:05

Покровская больница показала фотографии аппарата КТ после ремонта

Оборудование вновь может принимать пациентов, коих немало
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Покровская больница показала фотографии починенного аппарата КТ. Фото: предоставлено "КП"

Покровская больница показала фотографии починенного аппарата КТ. Фото: предоставлено "КП"

В Покровской больнице Санкт-Петербурга заработал один из сломанных аппаратов компьютерной томографии. С утра 6 октября им вовсю пользуются для обследования больных коронавирусом и пневмонией. В пресс-службе медучреждения предоставили «Комсомолке» фотографии работы аппарата. Напомним, одно из оборудований принадлежит частной клинике, но она принимает пациентов «Покровки» по договору с больницей. Как раз этот аппарат КТ сейчас и в строю.

Аппарат в порядке. Фото: предоставлено "КП"

Аппарат в порядке. Фото: предоставлено "КП"

- Сроков по возвращению в строй второго аппарата КТ пока нет. Техники делают все возможное, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе медучреждения.

Добавим, что Смольный собираются закупить для Покровской больницы еще один аппарат КТ, но в 2022 году.