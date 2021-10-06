Покровская больница показала фотографии аппарата КТ после ремонта

Покровская больница показала фотографии починенного аппарата КТ. Фото: предоставлено "КП"

В Покровской больнице Санкт-Петербурга заработал один из сломанных аппаратов компьютерной томографии. С утра 6 октября им вовсю пользуются для обследования больных коронавирусом и пневмонией. В пресс-службе медучреждения предоставили «Комсомолке» фотографии работы аппарата. Напомним, одно из оборудований принадлежит частной клинике, но она принимает пациентов «Покровки» по договору с больницей. Как раз этот аппарат КТ сейчас и в строю.

Аппарат в порядке. Фото: предоставлено "КП"

- Сроков по возвращению в строй второго аппарата КТ пока нет. Техники делают все возможное, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе медучреждения.

Добавим, что Смольный собираются закупить для Покровской больницы еще один аппарат КТ, но в 2022 году.