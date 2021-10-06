Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 октября 2021 23:19

Глава СК Бастрыкин поручил доложить об итогах расследования убийства Игоря Талькова

Дело ведется уже 30 лет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Бастрыкин поручил доложить о результатах расследовании убийства Игоря Талькова. Фото: архив семьи Игоря Талькова

Бастрыкин поручил доложить о результатах расследовании убийства Игоря Талькова. Фото: архив семьи Игоря Талькова

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования убийства Игоря Талькова. Напомним, уголовное дело ведется уже 30 лет, преступников так и не задержали. Роковой выстрел в музыканта произошел 6 октября 1991 года во время выступления в «Юбилейном». По версии следствия, в гримерке концертный директор Талькова Валерий Шляфман случайно нажал на курок во время конфликта с любовником певицы Азизы. Пуля попала в легкое рок-звезды.

И вот, в 2018 году СК возобновил расследование уголовного дела, установив всех лиц, присутствовавших в месте совершения убийства.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление их местонахождения свидетелей, а также ведутся допросы очевидцев. Заочно предъявлено обвинение Валерию Шляфману в совершении убийства Игоря Талькова по неосторожности, то есть по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РСФСР, его объявили в федеральный и международный розыск, - передает пресс-служба СК РФ.

Бастрыкин поручил представить ему подробный доклад обо всех выясненных обстоятельствах убийства рок-звезды.