Граффити с Игорем Тальковым появится в сквере на Литейном проспекте

В Петербурге появится граффити с Игорем Тальковым. Фото: vk.com/dmonich

Фанаты Игоря Талькова создают граффити с рок-звездой во дворе дома 37-39 на Литейном проспекте. Об этом передает с места корреспондент «КП-Петербург». Фотонаклейка музыканта появится на трансформаторной будке в сквере, где ранее часто появлялись изображения других звезд, в том числе Ивана Васильевича, сыгранного Юрием Яковлевым. Поклонники Талькова рассказали, что это дань уважения кумиру в годовщину 30-летия его убийства в «Юбилейном».

Фанаты рок-музыканта подготавливают стену к наклейке. Фото: Лилия КОЗЛОВА

- Сейчас на Литейном готовят стену для наклейки рисунка. К 20:00-21:00 приедет его сын с мини-концертом, - передает журналист «КП-Петербург» с места.

Посмотреть часть концерта вы сможете в соцсетях петербургской «Комсомолки». В ожидании можно прочесть последний материал, посвященный затянувшемуся расследованию убийства рок-звезды. Показания одного из свидетелей «КП» опубликовала впервые.