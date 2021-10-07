Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2021 21:53

Сын Игоря Талькова устроил концерт во дворе на Литейном в годовщину убийства отца

Фотонаклейку с рок-музыкантом пока не могут приклеить
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сын Игоря Талькова дал неожиданный концерт в центре Петербурга.

Сын Игоря Талькова дал неожиданный концерт в центре Петербурга.

Фото: Лилия КОЗЛОВА

Сын Игоря Талькова дал концерт в честь тридцатой годовщины убийства отца. Музыкант собрал своих поклонников в сквере на Литейном проспекте, где на трансформаторной будке собираются приклеить изображение с рок-звездой. Однако пока что-то не так с клеем, окончание работ задерживается.

- На концерте собралось немного людей. Большинство – прохожие и заядлые фанаты Талькова. Некоторые местные жители наблюдают из окна. Полиции нет. Пока что, - сообщает с места корреспондент «КП-Петербург», ведущий прямую трансляцию.

Добавим, что «Комсомолка» опубликовала ранее скрытые показания одного из свидетелей убийства Игоря Талькова. Тем временем глава СК потребовал сообщить о результатах возобновленного расследований убийства рок-звезды.