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Общество8 октября 2021 18:55

Комиссия по этике СПбГУ рекомендовала отчислить аспиранта за маты на заседании студсовета

Алексей Пачин отказался извиняться за обсценную лексику
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Комиссия по этике СПбГУ посоветовала отчислить матерящегося аспиранта. Фото: СОЦСЕТИ

Комиссия по этике СПбГУ посоветовала отчислить матерящегося аспиранта. Фото: СОЦСЕТИ

Комиссия по этике СПбГУ рекомендовала отчислить аспиранта Алексея Пачина, который неоднократно выругался матом на заседании студсовета, посвященное тому, что полиция разгоняет вечеринки учащихся в студгородке Петергофе. Напомним, тогда об инциденте доложили в полицию. Теперь Пачина вызвали на ковер. Раскаиваться он не захотел, а только наседал на членов комиссии и спрашивал, где те были, например, когда одиозный доцент Соколов расчленил убил аспирантку-возлюбленную. Выжимки из заседания комитета опубликовало студенческое медиа «Студень».

- Меня возмутило, что мнение студентов ни во что не ставят. Я не понимаю, чьи интересы представляет БСС (студсовет – Прим.Ред.). Он портит жизнь обычных студентов, - цитируют Пачина в «Студне».

В итоге комиссия пришла к общему выводу, что аспирант нарушил кодекс универсанта, вел себя недостойно и возмутительно. Решать судьбу Пачина теперь будет руководство вуза.