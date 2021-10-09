Новое уголовное дело завели на актера "Улицы разбитых фонарей" Никиту Струкова, обвиняемого в педофилии

На актера "Улицы разбитых фонарей", обвиняемого в педофилии, завели четвертое уголовное дело / Фото: "Инспектор купер-2"

В деле обвиняемого в педофилии актера "Улицы разбитых фонарей" Никиты Струкова появился новый поворот. На 63-летнего мужчину завели еще одного уголовное дело, на этот раз за то, что больше года спаивал одного из мальчиков. Об этом "КП-Петербург" стало известно в субботу, 9 октября 2021 года.

- В ходе расследования стало известно, что актер в период с 1 октября 2019 года по 24 января 2021 года, находясь у себя дома на Канонерском острове, регулярно склонял к употреблению спиртного школьника, которому на данный момент 16 лет, но непосредственно в те годы было 14-15 лет, - рассказал источник.

Это уже четвертое уголовное дело, возбужденное на Струкова. Его уже обвиняют за развратные действия, а также насильственные действия сексуального характера с мальчиками.

Как правило, актер знакомился с детьми в детском лагере, а после приглашал их в гости. Все стало известно после того, как один из подростков признался в случившемся родителям, а те обратились в полицию.