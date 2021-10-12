19-летняя модель из Петербурга во второй раз выиграла суд у экс-бойфренда, прострелившего ей глаз

Юная модель из Петербурга выиграла апелляцию у бойфренда, который прострелил ей глаз. Фото: СОЦСЕТИ

19-летняя модель из Петербурга смогла ужесточить наказание бывшему бойфренду, прострелившему ей глаз. Напомним, 36-летний мужчина уже сидит в колонии. Ранее ему дали 5 лет общего режима за причинение тяжких телесных повреждений, но через год дебошир может спокойно подавать на УДО. В итоге девушка подала на апелляцию и домашнему тирану добавили еще 365 дней тюрьмы. Правда, пока шло судебное разбирательство, полгода нового срока «скосило» пребывание в СИЗО, сутки в котором считаются за полтора дня в колонии.

- Я и адвокат просили, чтобы из смягчающих обстоятельств убрали раскаяние и признание вины, «помощь» после выстрела. Это все было неправдой. Также добавили отягчающее обстоятельство – состояние алкогольного опьянения в момент совершения преступления. Однако срок нахождения в колонии увеличился… всего на год. Фактически срок его отсидки продлился на шесть месяцев, - сетует юная модель в разговоре с «КП-Петербург».

Подробный рассказ о реабилитации девушки и ее наставничестве среди других жертв домашнего насилия – в новом материале «Комсомолки» по ссылке.