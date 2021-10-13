Пять уголовных дел завели на актера Никиту Струкова, обвиняемого в педофилии / Фото: "Инспектор купер-2"

Уже пятое уголовное дело завели на актера "Улицы разбитых фонарей" Никиту Струкова, который обвиняется в педофилии. 12 октября 2021 года стало известно, что он спаивал алкоголем еще одну свою жертву. Ранее аналогическое дело было возбуждено из-за того, что он заставлял пить другого мальчика.

- Известно, что с 1 октября 2018 года по 31 мая 2019 года Струков, находясь у себя дома на Канонерском острове, заставлял пить алкогольные напитки 14-летнего мальчика, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На данный момент Никита Струков находится в СИЗО. Там он оказался по обвинению в педофилии. О его задержании стало известно 25 января, после того, как один из подростков рассказал о домогательствах актера.

Всего возбуждено три уголовные дела о насилии и развращении малолетних, а также два уголовных дела о склонении детей к употреблению алкоголя.