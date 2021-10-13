Прощание с 99-летним ветераном и волонтером Зинаидой Корневой состоится в Церкви Николя Чудотворца

В Церкви Николая Чудотворца в Петербурге простятся с Зинаидой Корневой.

Стало известно, что прощание с 99-летним ветераном Великой Отечественной войны Зинаидой Корневой, которая собрала более 4,5 млн рублей для врачей, лечащих больных коронавирусом, состоится в субботу, 16 октября, в Церкви Николя Чудотворца. Об этом «КП-Петербург» сообщили родственники умершей пенсионерки.

Напомним, Зинаида Антоновна скончалась 12 октября, тихо, в своей постели. В молодости она прошла всю Сталинградскую битву, а в последние годы отметилась волонтерской деятельностью. Ее даже наградил президент Владимир Путин – вручил знак отличия «За благодеяние».

- Прощание с Зинаидой Антоновной Корневой состоится в субботу 16 октября в 12.00 в Церкви Николая Чудотворца. Адрес: Санкт-Петербург, проспект Металлистов, 5А, - рассказали «Комсомолке» родные бабушки Зины.