Смольный может вернуться к проекту строительства Орловского тоннеля под Невой

Проект Орловского тоннеля снова сняли с полки. Фото: Яндекс.Карты.

Власти Петербурга могут вернуться к идее строительства Орловского тоннеля – платного пути под Невой в створе Пискаревского проспекта и Орловской улицы. Проект, который ранее отвергли из-за высокой стоимости и неясных перспектив, снова представили на транспортном форуме.

- На полях II Международного форума транспортной инфраструктуры представлены и другие инфраструктурные проекты. Например, макет Орловского тоннеля, проектируемый АО «Метрогипротранс». Городские власти могут вернуться к идее его строительства под Невой в створе Пискаревского проспекта и Орловской улицы, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Напомним, что проект строительства Орловского тоннеля был анонсирован еще во времена Валентины Матвиенко. Тогда город заключил концессионное соглашение с инвестором, а реализация проекта в ценах 2009 года оценивалась в 49 миллиардов рублей.

Но потом предварительная стоимость резко выросла до 115 миллиардов. Ставший губернатором в 2011 году Георгий Полтавченко проект тоннеля свернул. С этого времени речь шла только о новых мостах. Теперь «Метрогипротранс» вновь предлагает идею с тоннелем Смольному.