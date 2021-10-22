Ураган оборвал более 60 проводов уличного освещения в Петербурге

Ураган активно ломает уличное освещение в Петербурге. Фото: "Ленсвет"

Ураган оборвал провода уличного освещения более чем на 60 адресах в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе «Ленсвета». Напомним, порывы ветра в пятницу, 22 октября достигают 25 м/с в городе, а на акватории Финского залива и вовсе 33 м/с. Стихия повалила более 70 деревьев. Сильнее других районов пострадал Курортный. Там зафиксировали множество подтоплений. К счастью, в ночь с пятницы на субботу уровень воды постепенно снижается.

Работы у аварийных бригад в пятницу полным-полно. Фото: "Ленсвет"

- Специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» в усиленном режиме устраняют поврежденные от поваленных шквалистым ветром деревьев сети уличного освещения. На линиях находятся 44 бригады и 44 единицы спецтехники. Дополнительные бригады и спецтехника направлены в Курортный район, там работы ведутся на свыше 50 адресах с поврежденными сетями электроснабжения, - рассказывают в «Ленсвете».

Добавим, что при обнаружении обрывов проводов следует как можно быстрее сообщить об этом диспетчерам предприятия по круглосуточному номеру 312-95-94. Естественно, вблизи мест происшествия находиться крайне опасно.