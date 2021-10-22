Уровень воды в Неве достиг 134 сантиметров и начал снижаться к ночи с 22 на 23 октября

Уровню воды в Неве не хватило 26 сантиметров до официального статуса наводнения. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уровень воды на участках Невы достиг высоты в 134 сантиметра к 21:20 пятницы, 22 октября. Об этом говорится в данных ординара у Горного института. Напомним, наводнение в Петербурге объявляют, когда набирается 160 сантиметров и выше. В пятницу в городе закрыли дамбу, поэтому критических значений город так и не увидел, хотя ураган с порывами ветра до 25 м/с (а на Финском заливе и до 33 м/с – Прим.Ред.) старался как мог.

- Уровень воды в Горном достиг максимума в 134 см в 21:12. На этой отметке вода продержалась до 21:30 и пошла на спад. В 21:50 уровень спал до 130 см, - сообщается в данных ординара.

Собственно, пиковые значения уровня воды. Фото: spun.fkpkzs.ru

Добавим, что ураган в последний рабочий день повалил более 70 деревьев в Петербурге. Затопленными оказались районы Сестрорецка.