Кайтсерфингист столкнулся с деревом во время укрощения волн Финского залива в ураганный ветер

Кайтсерферы укротили волны на Финском заливе во время урагана. Фото: Никита Попов

Кайтсерфингист Никита Попов рассказал «КП-Петербург» об отважном походе с единомышленниками на Финский залив с целью укрощения волн во время урагана, который бушевал вечером пятницы, 22 октября. Напомним, пока стихия валила деревья, дорожные знаки, топила Курортный район и обрывала провода, экстремалы отправились на акваторию, чтобы испытать себя на досках с воздушным змеям.

- В выходные прошедшие было что-то похожее с погодой, но сегодня прям совсем-совсем для самых отважных: шквалистый ветер, порывами до 20-25 м/с, волны в человеческий рост, берег для старта почти весь затоплен. За весь день успело покататься человек 20. В основном мужчины, но были дамы. Им сложнее, потому как они легче и мало таких небольших кайтов, девчонок сносит ветром совсем в берег, - сказал Никита Попов «Комсомолке».

Пляжи Курортного района затопило, но это не помешало экстремалам. Фото: Никита Попов

По словам кайтсерфера, в такую погоду одно неловкое движение и можно «улететь далеко и надолго». Судя по видео с места, трюки удавались практически всем. Кто-то отважился прыгать на 15-20 метров в высоту. Но совсем без происшествий не обошлось.

- В Сестрорецке откатали безопасно, все хорошо. В Дюнах кто-то из ребят умудрился уже после заезда на берегу неудачно посадить дорогой кайт на дерево, порядка 100 тысяч рублей стоит такой. Высоко висит, по такому ветру не снять, будут ждать утра. Сам я живой, все хорошо! – подытожил кайтсерфер.