В Петербурге открыли дамбу в ночь на 23 октября после отражения натиска урагана

В Петербурге открыли дамбу после того, как ураган постепенно начал стихать. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs

В Петербурге открыли дамбу после отражения натиска урагана. В ночь с 22 на 23 октября Кронштадтский корабельный фарватер вновь стал свободным для прохода судов. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса защитных сооружений (КЗС). Напомним, порывы ветра на Финском заливе в пятницу достигали 33 м/с. Стихия повалила около сотни деревьев в городе, оборвала примерно 130 проводов уличного освещения, а также затопила некоторые участки Сестрорецка.

К счастью, к вечеру уровень воды в Неве стал постепенно падать.

- В 22:00 дан старт открытию затворов водопропускных, а в 22:08 – судопропускных сооружений. Все затворы КЗС заняли штатное положение «открыто» в 23.12 по московскому времени, - отметили в пресс-службе КЗС.

Работники дамбы добавляют, что никаких технологических проблем при урагане у них не возникло.