Более 1,8 млн петербуржцев вакцинировались от коронавируса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более 1,8 млн петербуржцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается в новой справке об эпидемиологической ситуации в городе от Смольного.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге первично привито 9677 человек, а закончили цикл вакцинации за прошлый день13212 человек. Полный курс прошли уже 1 848 685 человек, - отмечается в отчете.

С начала вакцинации препарат получили 1 658 290 петербуржцев.

Напомним, что за минувшие сутки в Петербурге почти 3 300 человек заболели коронавирусом и 413 госпитализировали в ковидные стационары.