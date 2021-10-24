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Общество24 октября 2021 17:37

Более 1,8 млн петербуржцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Первый компонент получили почти 9,7 тысяч петербуржцев
Агния ПЕРОВА
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Более 1,8 млн петербуржцев вакцинировались от коронавируса.

Более 1,8 млн петербуржцев вакцинировались от коронавируса.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более 1,8 млн петербуржцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается в новой справке об эпидемиологической ситуации в городе от Смольного.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге первично привито 9677 человек, а закончили цикл вакцинации за прошлый день13212 человек. Полный курс прошли уже 1 848 685 человек, - отмечается в отчете.

С начала вакцинации препарат получили 1 658 290 петербуржцев.

Напомним, что за минувшие сутки в Петербурге почти 3 300 человек заболели коронавирусом и 413 госпитализировали в ковидные стационары.