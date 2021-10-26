Правоохранительные органы заинтересовались историей о недопуске студента-гея в фольклорный ансамбль СПбГУ

Правоохранительные органы разбираются в истории о недопуске студента-гея в фольклорный ансамбль СПбГУ. Фото: СОЦСЕТИ

Правоохранительные органы заинтересовались историей о недопуске магистранта-гея в фольклорный ансамбль СПбГУ. Напомним, руководитель творческого коллектива Екатерина Головкина назвала поведение Максима Дрожжина «чуждым» и высказала надежду, что его «вразумит Господь». Молодой человек пожаловался в комиссию по этике при вузе, чтобы добиться попадания в ансамбль, что является его давней мечтой. Однако решение уважаемых профессоров и доцентов университета не объявляют с 8 октября. Оказалось, причины тому более чем серьезные.

- В связи с проверкой, которая проводится правоохранительными органами, комиссия приостановила рассмотрение вопроса до окончания проверки, - отмечают в вузе.

Детали проверки не сообщаются. Возможно, она связана с тем, что руководитель ансамбля встретилась с травлей в интернете после отказа студенту. Сам Максим Дрожжин тоже теряется в догадках, о чем он рассказал «КП-Петербург».

- Ничего не знаю о проверке. Остается только ждать. Мне показалось, что комиссия по этике не сможет принять адекватное решение, поэтому я написал жалобу и отправил ректору и заместителю ректора по правовым вопросам. Жалобу о том, чтобы они оценили с правовой точки зрения действия Головкиной, которая отказала мне в посещении ансамбля. Я направил эту жалобу 14 октября. А сегодня уже 26 октября. Они упорно меня игнорируют, - ответил студент «Комсомолке».