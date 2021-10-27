Социальная сфера не успевает за ростом населения в Петербурге

Население Петербурга растет быстрее, чем строятся социальные объекты. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рост населения Петербурга, которое по признаниям чиновников Смольного достигло семи миллионов человек, несет существенные риски роста социального напряжения в обществе. В первую очередь из-за того, что инфраструктура не успевает за потребностями города. Так, в некоторых районах строится исключительно жилье, но не соцобъекты: детсады, школы, больницы.

- В Пушкинском районе, например, построили огромный город, а детских садов не хватает. Я живу в Кировском районе уже 20 лет. За это время введено огромное количество жилья, но ни одной новой поликлиники. Конечно, это вызывает социальное напряжение, - отметила в разговоре с «КП-Петербург» доцент СПбГУ, член Совета по вопросам демографического развития Санкт-Петербурга Ольга Безрукова.

Город пытается исправить положение вещей, в том числе заключая договоренность с бизнесом об одновременном строительстве комплексных кварталов с садиками и школами, но пока население растет быстрее, чем сдаются объекты.

По данным социологов, в Петербурге могут жить и работать до двух миллионов приезжих, что также осложняет ситуацию.