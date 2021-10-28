От петербуржцев без QR-кода потребуют ПЦР-тест к медотводу для допуска в общественные места

В Петербурге потребуют ПЦР-тест к медотводу для допуска в общественные места тех, кто не имеет QR-кода. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители и гости Санкт-Петербурга без QR-кода теперь будут должны иметь при себе не только медицинский отвод, но и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 ради допуска в общественные места во время локдауна и после него. Об этом поспешили сообщить в пресс-службе Смольном. Власти Северной столицы ужесточили ряд ограничений по коронавирусу. Жизнь у тех, кто не переболел инфекцией в последние шесть месяцев и не хочет вакцинироваться, усложнится.

- При посещении мероприятий и организаций, в отношении которых постановлением №121 установлено предъявление QR-кода (за исключением домов отдыха), в случае наличия медотвода необходимо помимо справки о медотводе также предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за три календарных дня до предъявления, - гласит официальное постановление властей Петербурга.

Добавим, что о других ограничениях после локдауна «Комсомолка» написала отдельно. В целом, они касаются работы заведений в ночные часы.