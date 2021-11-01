В администрации Ленобласти заявили об исключении для туристов с иностранными QR-кодами на время локдауна

В областном правительстве объяснили ситуацию с иностранными QR-кодами, но вопросы остались. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пресс-службе правительства Ленинградской области объяснили ситуацию с иностранными QR-кодами, обладателей которых пообещали пускать в музеи и театры. Всеми СМИ это было понято как признание импортных кодов и вакцин, соответственно. Что сразу же опроверг Роспотребнадзор. Представители областного управления информации разъяснили, что их не так поняли.

- Ленобласть ни в коем случае не признала (иностранные вакцины и коды - прим.ред.). Мы субъект федерации и не можем ничего признать, это федеральная политика. Сейчас это единичный случай, массового масштаба не носит. К нам приехала группа туристов, они пришли с полным комплектом документов о вакцинации иностранной вакциной, мы разрешили им посетить наши музеи, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе областной администрации.

Там заявили, что такое правило действует на период нерабочих дней. То есть если и завтра кто-то придет с иностранными документами о вакцинации и подтверждающим QR-кодом, то его тоже пустят.

- Речь идет о том, что наши музеи посещают туристы из других стран с иностранными вакцинами. Мы сегодня обсудили, что будем их принимать. Пока таких случаев в Ленинградской области буквально несколько, - заявил председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Сколько именно «несколько», чиновники не уточнили. Также нет информации как система будет работать в театрах, о которых в администрации заявили наравне с музеями.