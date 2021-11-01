Уголовное дело о смертельной поездке на моторной лодке в Петербурге поступило в суд Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге в Красносельский районный суд 1 ноября 2021 года поступило уголовное дело о смертельной поездке на моторной лодке. Трагедия произошла еще 10 июля на Дудергофском канале. В результате столкновения лодки с набережной погибли два человека.

- Обвиняемый по делу, находясь на территории яхт-клуба "Балтиец", будучи в пьяном состоянии, допустил посадку пассажиров в моторную лодку с максимально разрешенным количеством количеством на борту в пять пассажиров. Однако на катере было восемь человек, включая троих детей, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Компания начала кататься по Дудергофскому каналу, где в итоге, потеряв управление, капитан катера врезался в укрепление набережной. Один из пассажиров погиб сразу, остальные пострадали. Обвиняемый по делу не приходя в сознание, скончался в больнице.