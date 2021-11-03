Рэперу Yung Trappa предъявили обвинение в изнасиловании двух девушек

Рэперу Yung Trappa предъявили обвинение в изнасиловании двух 18-летних девушек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области рэперу Yung Trappa предъявлено обвинение в изнасиловании двух девушек. Об этом 3 ноября 2021 года рассказали в следственном комитете. 26-летнего музыканта по имени Владислав Ширяев задержали 1 ноября после того, как в полицию на него заявила одна из пострадавших. Позже оказалось, что парень надругался еще и над ее подругой.

- В ночь с 31 октября на 1 ноября года 26-летний мужчина, находясь в одной из комнат в домовладении, расположенном в поселке Подборовье Выборгского района Ленинградской области, совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек, высказывая при этом им различные угрозы, в том числе, убийством, - сообщили в комитете.

Музыканту предъявили обвинение. Вскоре суд примет решение о мере пресечения. Следствие прочит отправить его под стражу.

Отметим, что в поле зрения рэпер попадает нередко. Так в апреле он разбился на каршеринговом авто.