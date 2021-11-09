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Происшествия9 ноября 2021 10:30

В полиции Петербурга рассказали, кого задерживали на операции, в которой погиб боец СОБРа

Трагедия произошла утром 9 ноября на Пулковском шоссе
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В МВД рассказали об операции, в ходе которой погиб боец СОБРа.

В МВД рассказали об операции, в ходе которой погиб боец СОБРа.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Главке МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, в отношении кого проводилась операция, в ходе которой погиб боец СОБРа Росгвардии. Утром 9 ноября полицейские в сопровождении силовой поддержки СОБРа приехали на Пулковское шоссе, чтобы задержать подозреваемых в телефонном мошенничестве. Однако один из предполагаемых преступников успел скрыться.

- При попытке задержания водитель автомобиля «Фиат Дукато» совершил наезд на сотрудника Росгвардии и скрылся. От полученных травм сотрудник скончался на месте, - сообщили в пресс-службе петербургского ГУ МВД .

Для задержания преступника был объявлен план «Перехват» и меньше, чем через час полицейские заблокировали машину на заправке в Мурино. Водителя отвезли в отделение, его личность выясняется.

По предварительным данным, в группу мошенников, которые выманивают деньги у пожилых людей, входили четыре человека. Среди подозреваемых есть граждане России и Украины. Они звонили на мобильные номера жертвам и представлялись работниками МВД, требуя деньги за непривлечение к уголовной ответственности родственников жертв за якобы совершенное теми правонарушение - ДТП или другой проступок, которого в реальности не было.