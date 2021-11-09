Бастрыкин поручил доложить о ходе затянувшегося расследования смерти рэпера Картрайта

Глава СК поручил доложить о расследовании дела смерти рэпера Картрайта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА / СОЦСЕТИ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил своим коллегам из Петербурга как можно быстрее доложить о ходе расследования загадочной смерти рэпера Энди Картрайта. Напомним, недавно суд освободил из СИЗО вдову Марину Кохал, главную обвиняемую по делу – из-за затянувшегося процесса. Следствие так и не установило точную причину смерти музыканта и причастность к этому женщины. Известно наверняка лишь то, что супруга расчленила мужа.

И вот, в эфире одного из федеральных каналов раскритиковали расследование. Это услышал председатель Следкома.

- Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А.Д. доложить о ходе расследования уголовного дела, проведенных следственных действиях и результатах экспертиз. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России, - передает пресс-служба СК РФ.

Добавим, что на теле расчлененного рэпера нашли следы от уколов. Следствие полагает, что жена вколола Картрайту некое опасное вещество.