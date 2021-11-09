Глава СК РФ пообещал наказать виновного в гибели сотрудника СОБРа в Петербурге

Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника СОБРа в Петербурге. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Глава СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи с трагичной гибелью сотрудника СОБРа в Петербурге. Напомним, Евгений Захаров погиб при исполнении – его задавил насмерть водитель фургона, подозреваемый в мошенничестве. Мужчине успели представиться, но он умышленно нажал на педаль газа. Офицер Захаров мужественно преградил путь отступления злоумышленника. В итоге водителю удалось скрыться, но его быстро поймали в рамках плана операции «Перехват».

- Следственный комитет России сделает все возможное для того, чтобы виновные в гибели Евгения Михайловича понесли заслуженное наказание. Еще раз соболезную его семье, родным и коллегам, - написал Александр Бастрыкин на своей странице в Facebook.

Добавим, что «Комсомолка» рассказала отдельно о блестящих 17 лет карьеры Евгения Захарова в органах.