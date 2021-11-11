Строительство ВСМ Москва-Петербург может быть отменено или сдвинуто по срокам

Строительство высокоскоростной трассы могут отменить из-за дороговизны. Фото: Олег ЗОЛОТО

В российском правительстве задумались об отмене строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург. По ранее озвученным планам, первые поезда должны были пойти между столицами уже к концу 2026 года. Но теперь эти сроки могут быть серьезно сдвинуть. Либо в принципе остаться лишь на бумаге.

- Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург может быть сдвинуто или вовсе отменено; такой вариант обсуждается на уровне правительства, рассказали четыре источника, знакомые с ситуацией, - пишет «Коммерсант».

Причинами для отказа эксперты называют дороговизну проекта - изначально его оценивали в 1,4–1,7 триллиона рублей - который может не окупиться.

Уже существующие «Сапсаны» доставляют пассажиров от Москвы до Петербурга за 3,5-4 часа, когда новые скоростные поезда сокращали это время примерно на час. Специалисты считают, что игра, возможно, не стоит свеч. Да и инвестиции РЖД в такой дорогой проект сильно увеличат долговую нагрузку на компанию.

Другой фактор - перераспределение соотношения пассажирских и грузовых перевозок по железной дороге, которое изменилось с вводом платной скоростной автотрассы М-11. Многие товары теперь возят грузовиками.