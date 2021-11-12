Вакцину «КовиВак» привезут в Ленинградскую область в начале декабря

Новые поставки третьей в России вакцины от коронавируса ожидаются в Ленобласти в начале декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области ждут новых поставок вакцины против COVID-19 «КовиВак», в основе которой лежит живой инактивированный вирус SARS-CoV-2. Ближайшая поставка должна прийти в регион в начале декабря, сообщает в пятницу, 12 ноября, региональный комитет по здравоохранению.

- Все вакцины поставляется напрямую от минздрава России, - комментируют ситуацию в ведомстве. – «КовиВак» ожидаем в начале декабря.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, какую вакцину лучше выбрать пожилым людям, чтобы успешно защититься от новой коронавирусной инфекции и при этом не получить тяжелых побочных эффектов. А также – о том, что будет горожанам из категории «шестьдесят плюс» за отказ от прививки, которую в минувший вторник, 9 ноября, сделали обязательной специальным постановлением петербургского управления Роспотребнадзора.