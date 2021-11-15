Комздрав Петербурга объяснил, как часто в городе обновляют талоны на вакцинацию

Комздрав Петербурга рассказал, что обстоит с запасом талонов на вакцинацию в городе. Фото: Олег ЗОЛОТО

В комитете по здравоохранению Петербурга объяснили «Комсомолке», как часто в городе обновляют талоны на вакцинацию. Напомним, в минимум в трех районах города сейчас мало мест под запись: Кронштадском, Курортном и Петроградском. На текущую неделю в Северной столице всего в наличии около 1,6 тысячи талонов. Но разлетаются они как горячие пирожки – темпы вакцинации бьют рекорды.

- Количество новых талонов зависит от глубины записи. Сначала было на 20-30 дней. Поликлиники не хотели удлинять период – потому что большой риск «недоходов». Сейчас все же до 45 дней увеличили. Всего на ближайшие 45 дней в наличии более 95 тысяч талонов, - рассказали «КП-Петербург» в комздраве.

Ранее «КП» выяснила, что уже 83% жителей Северной столицы имеют антитела к COVID-19. Правда, этого все равно недостаточно для формирования коллективного иммунитета.