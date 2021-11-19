Суд обязал КГИОП рассмотреть заявление градозащитников по «Охтинскому мысу»

Градозащитники требуют признать памятником остатки крепости Ландскрона, на месте которой хотят строить деловой центр. Фото: "Газпром нефть"

Куйбышевский районный суд Петербурга обязал Комитет по охране памятников (КГИОП) рассмотреть заявление группы градозащитников, которые требуют признать памятником остатки шведской крепости Ландскрона, расположенной на Охтинском мысу.

- Истцы просили признать незаконным бездействие КГИОП в части непринятия решения о включении объекта «Оборонительные рвы и основание башни крепости Ландскрона» в перечень объектов культурного наследия, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд требование общественников удовлетворил и обязал КГИОП в трехдневный срок рассмотреть обращение градозащитников.

Напомним, что на месте шведского поселения Ниеншанц допетровской эпохи планировалось создать музей-заповедник. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Одновременно часть территории, на которой ранее собирались строить башню «Охта Центра», позднее перенесенную в Лахту, появится общественно-деловой комплекс «Охтинский мыс». Последнее и беспокоит общественников.