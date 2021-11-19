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Общество19 ноября 2021 5:27

Суд обязал КГИОП рассмотреть заявление градозащитников по «Охтинскому мысу»

Они требуют признать памятником остатки шведской крепости Ландскрона
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Градозащитники требуют признать памятником остатки крепости Ландскрона, на месте которой хотят строить деловой центр. Фото: "Газпром нефть"

Градозащитники требуют признать памятником остатки крепости Ландскрона, на месте которой хотят строить деловой центр. Фото: "Газпром нефть"

Куйбышевский районный суд Петербурга обязал Комитет по охране памятников (КГИОП) рассмотреть заявление группы градозащитников, которые требуют признать памятником остатки шведской крепости Ландскрона, расположенной на Охтинском мысу.

- Истцы просили признать незаконным бездействие КГИОП в части непринятия решения о включении объекта «Оборонительные рвы и основание башни крепости Ландскрона» в перечень объектов культурного наследия, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд требование общественников удовлетворил и обязал КГИОП в трехдневный срок рассмотреть обращение градозащитников.

Напомним, что на месте шведского поселения Ниеншанц допетровской эпохи планировалось создать музей-заповедник. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Одновременно часть территории, на которой ранее собирались строить башню «Охта Центра», позднее перенесенную в Лахту, появится общественно-деловой комплекс «Охтинский мыс». Последнее и беспокоит общественников.