Орловский тоннель потребует переделки набережных Невы

Строительство тоннеля поможет разгрузить траффик, но потребует переделки набережных. Фото: Олег ЗОЛОТО

Строительство Орловского тоннеля, к проекту которого могут вернуться в Смольном, потребует не только огромных денежных вложений, но и серьезной переделки транспортной инфраструктуры, в частности набережных Невы в местах въезда-выезда.

- Должна быть обеспечена «приемка» транспорта с каждой стороны тоннеля. Он должен взять траффик с Литейного и Большеохтинского мостов. А инфраструктура есть? Если мы все так и оставим на набережных, то получится как на съезде с ЗСД на Богатырский проспект, который не готов к таким потокам машин и все стоит в пробке, - рассказал «КП-Петербург» автоэксперт Дмитрий Попов.

При этом еще один переход через Неву городу очень нужен, так как разрыв между Литейным и Большеохтинским мостами слишком большой и сейчас подъезды к последнему постоянно забиты машинами. Даже если Орловский тоннель будет платным, водители предпочтут заплатить, чтобы сократить время в пути.

- Тут вопрос цены важен. Если условно 50 рублей, то я заплачу, а если 200, то пусть сам по себе «сохнет», - считает эксперт.