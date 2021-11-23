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Общество23 ноября 2021 15:48

Орловский тоннель потребует переделки набережных Невы

Иначе произойдет коллапс, как на съезде с ЗСД на Богатырский проспект
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Строительство тоннеля поможет разгрузить траффик, но потребует переделки набережных.

Строительство тоннеля поможет разгрузить траффик, но потребует переделки набережных.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Строительство Орловского тоннеля, к проекту которого могут вернуться в Смольном, потребует не только огромных денежных вложений, но и серьезной переделки транспортной инфраструктуры, в частности набережных Невы в местах въезда-выезда.

- Должна быть обеспечена «приемка» транспорта с каждой стороны тоннеля. Он должен взять траффик с Литейного и Большеохтинского мостов. А инфраструктура есть? Если мы все так и оставим на набережных, то получится как на съезде с ЗСД на Богатырский проспект, который не готов к таким потокам машин и все стоит в пробке, - рассказал «КП-Петербург» автоэксперт Дмитрий Попов.

При этом еще один переход через Неву городу очень нужен, так как разрыв между Литейным и Большеохтинским мостами слишком большой и сейчас подъезды к последнему постоянно забиты машинами. Даже если Орловский тоннель будет платным, водители предпочтут заплатить, чтобы сократить время в пути.

- Тут вопрос цены важен. Если условно 50 рублей, то я заплачу, а если 200, то пусть сам по себе «сохнет», - считает эксперт.