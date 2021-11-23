Строительство развязки ЗСД в районе Шкиперского протока начали в Петербурге

Строительство новой развязки ЗСД начали в Петербурге. Фото: abz-1.ru

В Петербурге начали строить развязку ЗСД в районе Шкиперского протока на Васильевском острове. Об этом рассказали в пресс-службе подрядчика «АБЗ-Дорстрой». Напомним, стоимость работ оценили более чем в 2,3 млрд рублей. На первом этапе платную трассу соединят с намывными территориями до конца 2022 года. Сдачу всей развязки запланировали на 2024 год. Предполагается, что она улучшит транспортную ситуацию в Северной столице, в том числе обеспечит прямой выезд к центру города.

В данный момент строители активно завозят на место песок. Берег укрепят с помощью горной массы. Кроме этого на месте установят буронабивные сваи под опоры будущих съездов. На объекте трудятся 70 человек, 25 единиц техники и 9 кораблей.

- К концу года планируется завершить устройство буронабивных свай на 4-х из 15 опор. Всего контрактом предусмотрено сооружение трех съездов, на двух из них обустроят искусственные сооружения общей протяженностью около 680 метров, - сообщается на сайте подрядчика.