СК начал проверку после падения девушки в шахту лифта в торговом центре в Петербурге

СК подключился к проверке ЧП с упавшей в шахту лифта девушкой. Фото: источник "КП-Петербург".

Главное следственное управление СК Росси по Петербургу начало проверку по факту падения 24-летней женщины в шахту лифта торгового центра «Континент», расположенного на Бухарестской улице. Инцидент произошел вечером 23 ноября, но девушке пришлось провести всю ночь в подвале, пока ее не нашли утром в среду.

- В результате чего она утром 24 ноября 2021 года в тяжелом состоянии была госпитализирована в одно из медицинских учреждений города, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Известно, что девушка спускалась на лифте с четвертого этажа, но кабина застряла между первым и вторым. Тогда запертая внутри петербурженка попыталась выбраться сама, раздвинула двери, но провалилась между кабиной и стенкой шахты.

Проверку соблюдений норм безопасности руководством ТЦ уже начала городская прокуратура.