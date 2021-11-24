Новых пробок на набережных из-за строительства Большого Смоленского моста не будет

Новый мост не должен генерировать пробки на набережных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Строительство Большого Смоленского моста, который появится в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай, не должно привести к пробкам на набережных Невы. Даже наоборот, переправа разгрузит их.

- Планировщики знают, что построить развязку – это самый дорогой способ просто передвинуть пробку. Но в данном случае мост обеспечит связность берегов, поэтому дополнительных заторов генерировать он не будет. Другой вопрос, что траффик возникнет в других местах и это надо просчитывать при появлении такого крупного объекта, - рассказал «КП-Петербург» автоэксперт, директор по решениям в области общественного транспорта компании «Симетра» Владимир Валдин

По его словам, новый мост будет полезнее проекта Широтной магистрали скоростного движения – ШМСД – который будет лишь генерировать трафик вместо распределения, как в случае с Большим Смоленским мостом.

При этом эксперт уверен, что властям города надо отказываться от «автомобильной» направленности и переключаться на развитие общественного транспорта, инициируя отказ от поездок на личных машинах.

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