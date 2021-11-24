Большой Смоленский мост хотели строить еще 50 лет назад

Строительство нового разводного моста через Неву поможет разгрузить набережные Петербурга. Особенно с учетом того, что по переправе обещано пустить общественный транспорт. Появление моста должно снизить дефицит транспортной инфраструктуры в Невском районе, что планировалось сделать еще 50 лет назад.

- Выбранное место неплохое. Оно позволяет сократить перепробег с правого берега на левый, который сейчас достигает 10 километров. Это мысль не новая, она была еще в генплане 1969 года. Хорошо, что до нее добрались, - рассказал «КП-Петербург» эксперт ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин.

При правильной организации движения, новых пробок на набережных появление моста спровоцировать не должно. Это при условии ограничения хаотической жилой застройки и увеличения численности населения Петербурга, которое все больше автомобилизируется. А вот Широтная магистраль скоростного движения, мост которой появится по соседству с Большим Смоленским, по мнению специалиста, лишь ухудшит обстановку в городе.

- Этот объект с точки зрения внутригородских сообщений намного полезнее, чем ШМСД. Мост перераспределит транспортные потоки, а ШМСД будет их генерировать, - уверен эксперт.