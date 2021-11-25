В ТЦ «Континент» назвали свою версию падения петербурженки в шахту лифта

Управляющая компания прокомментировала падение 24-летней петербурженки в шахту лифта в ТЦ. Фото: прокуратура СПб

Управляющая компания «Адамант» прокомментировала «Комсомолке» падение 24-летней девушки в шахту лифта в ТЦ «Континент». Напомним, пострадавшая сейчас находится в реанимации, но угроз ее жизни нет. В деле разбирается прокуратура и СК. По версии УК, обслуживающей лифты в торговом центре, девушка самостоятельно проникла в лифтовую шахту.

- В настоящее время мы выясняем подробности случившегося и обстоятельства попадания женщины в лифтовую шахту. Отметим, что все лифты находятся в исправном состоянии. Лифт прошел периодическое техосвидетельствование и проходит регулярное техобслуживание, - сообщили «КП-Петербург» в управляющей компании.

В УК подчеркивают, что лифт не падал с четвертого этажа, все тросы целы.