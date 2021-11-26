Суд арестовал фигуранта по делу бизнесмена Ебралидзе о хищении 3 млрд рублей

Фигуранта дела банкира Ебралидзе отправили в СИЗО. Фото: ОПС СПб

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под арест одного из фигурантов дела бизнесмена Ебралидзе, из банка которого пропало почти три миллиарда рублей. На скамье подсудимых оказался один из членов правления «Констанс-Банка» Эльдар Дыгов.

- По версии следствия, Ебралидзе в период с 01.01.2014 по 01.08.2016 организовал незаконное присвоение вверенных Дыгову денег, хранящихся в АО «АКБ «Констанс-Банк», на сумму 2 917 236 089 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По факту пропажи денег вкладчиков было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Сам Дыгов вину признал, но просил не отправлять его в СИЗО, избрав домашний арест в качестве меры пресечения до рассмотрения дела судом по существу.

Но следствие указало, что Дыгов имеет недвижимость в Финляндии, загранпаспорт у него не изъят, а в ходе обыска у него дома уже пытался скрыться от ФСБ.

Суд отправил бывшего председателя правления «Констанс-Банка» под арест.