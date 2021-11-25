ФСБ задержала миллиардера Ебралидзе: Как владелец отеля Taleon связан с таинственной подземной тюрьмой в Ленобласти

Бизнесмен Ебралидзе задержан в Петербурге Фото: rospisatel.ru

В Санкт-Петербурге ФСБ задержала известного в городе миллиардера Александра Ебралидзе (ранее - Эбралидзе). Бизнес коммерсанта обширен, но крутится в основном вокруг его главной компании «Талион». Наибольшую известность среди вложений Ебралидзе имеет отель Taleon Imperial Hotel на Невском проспекте, которым он владеет. Однако, по предварительной информации, претензии к бизнесмену у оперативников связаны с его предыдущим активом - "Констанс-банком", из кассы которого в 2016 году пропали три миллиарда рублей наличными. К слову, Ебралидзе был косвенно связан с первым владельцем подземной тюрьмы под особняком в Ленобласти.

ОТ "УГОЛОВНИКА" ДО КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ

Миллиардер Александр Ебралидзе часто мелькал в новостных сюжетах СМИ и до задержания. Коммерсант родился в Грузии и, как писали ранее, имел уголовное прошлое в родной стране. Якобы он дважды бывал в колонии: за разбойное нападение с пистолетом и за хулиганство и сопротивление властям. Однако, как бы там ни было, позже коммерсант перебрался в Северную столицу, получил российское гражданство и стал развивать свой бизнес. В 2007 году Ебралидзе был в списке самых богатых грузин России. Его состояние тогда оценивали в 300 миллионов долларов.

Миллиардер при этом старался заботиться и о своем политическом влиянии. Ебралидзе создал всемирный конгресс народов Грузии, через который пытался баллотироваться на пост президента своей родной страны. Однако выдвинуть свою кандидатуру тогда он так и не смог.

Ебралидзе на премии «Александр Невский» Фото: rospisatel.ru

Основная компания бизнесмена - АО «Талион». В 2020 году ее выручка составила почти пять миллиардов рублей, однако предприятие вряд ли можно назвать доходным. Компания показала минусовую прибыль почти в два миллиарда рублей. К компании ранее подавалось много исков от кредиторов. Среди них «Банк Санкт-Петербург» и ВЭБ.РФ, которые намерены банкротить «Талион».

Недавно суд помог «Банку Санкт-Петербург» отобрать имущество у бизнесмена Александра Ебралидзе на 324 миллиона рублей. Дело касалось кредита, который бизнесмен взял в 2011 году и потом не смог вернуть. Также с Александра Ебралидзе взыскали почти 10 процентов акций АО «Талион» в пользу все того же банка «Санкт-Петербург».

ПОДЗЕМНАЯ ТЮРЬМА В ЛЕНОБЛАСТИ

Это лишь одни из немногих кредитных обязательств Александра Ебралидзе. У кредиторов есть претензии к заводу ООО «Современные технологии обработки древесины». Финансовая отчетность компании также плачевна. За 2020 год чистая выручка - минус 7 миллиардов рублей. Кредиторы ВЭБ.РФ и «Банк Санкт-Петербург» также намерены банкротить это предприятие.

Сама компания известна тем, что имеет три филиала в Торжке в Тверской области. Суды называли директором одного из филиалов - завода «Талион Терра» - Николая Рулева.

Рулев интересен тем, что управлял еще одним бизнесом другого предпринимателя из Петербурга - бывшего сотрудника ФСИН Рената Алимзанова. У Алимзанова в том же Торжке было предприятие «Центр охраны и безопасности».

Ренат Алимзанов - экс-сотрудник ФСИН

В Петербурге же фамилия Алимзанова прогремела летом 2021 года. Следствие считает его владельцем таинственных подземных казематов, которые были найдены под особняком в Ленобласти. Однако допросить Алимзанова так и не смогли, он умер до того, как началась проверка.

ПРОПАЖА 3 МЛРД НАЛИЧНЫМИ

Сейчас же претензии силовиков, по предварительной информации, связаны с "Констанс-банком", который был создан Ебралидзе. В 2016 году грянул скандал. ЦБ РФ во время проверки узнал, что в банке есть недостача наличных (!) денег на 2,9 миллиарда рублей.

В тот момент Ебралидзе сам подавал заявление о пропаже наличных, заявляя, что не знает, куда исчезли деньги. ЦБ РФ после этого отозвал у банка лицензию.

За пропажу денег с того времени так никто и не был привлечен. Возможно, сейчас ФСБ проверяет Ебралидзе на причастность к растрате. Однако сами силовики пока не комментируют задержание.

- Без комментариев, - лаконично ответили "КП" в Управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

В полиции, где расследуют уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", пока также воздержались от комментариев.

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