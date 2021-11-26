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Авто26 ноября 2021 16:33

Водители массово жалуются на гололед на дорогах на севере Петербурга

Заявки передали коммунальным службам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Гололед образовался на дорогах на севере Петербурга.

Гололед образовался на дорогах на севере Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге водители начали массово жаловаться на гололед, образовавшийся на дорогах на севере города. Об этом сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». Заявки на проблему поступают преимущественно из Приморского, Выборгского и Калининского района. Напомним, к вечеру пятницы, 26 ноября, в городе похолодало до нуля градусов. На выходных столбики термометра опустятся в полноценный «минус», синоптики обещают снег.

- Друзья, будем внимательны! На дорогах образование наледи. Особенно в северных районах Петербурга. Заявки переданы коммунальным службам, - передает «Дорожный инспектор».

Добавим, что для борьбы с гололедом в Северной столице есть 100 тысяч тонн соли и 1,5 тысячи тонны гранитной крошки.