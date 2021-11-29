Восемь домов на проспекте Обуховской обороны снесут ради строительства нового моста через Неву

Новая переправа появится между Большеохтинским и Володарским мостами. Фото: Александр ГЛУЗ

Восемь домов снесут на проспекте Обуховской обороны для строительства нового моста через Неву, который уже получил название Большой Смоленский. Переправу планируют начать сооружать в 2023 году и сдать через пять лет.

- Этот мост предусмотрен Генеральным планом Петербурга. Он есть в Концепции развития транспортной системы города, - заявлял на заседании Совета по сохранению культурного наследия губернатор Александр Беглов.

Согласно проекту, представленному на том же заседании, под снос должны пойти дома 48, 54, 56, 60, 69, 71, а также 44, литера А и 68, литера А по проспекту Обуховской Обороны. Большинство не имеет исторической ценности, но за сохранение одного выступили эксперты. Его могут передвинуть на несколько десятков метров, чтобы вывести из зоны застройки. Но окончательного решения пока не принято.

Напомним, что проект моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай был еще в Генплане Ленинграда еще 1969 года. Сама переправа станет частью перспективной объездной магистрали Петербурга.